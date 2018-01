Rocket League bei 40 Millionen Spielern

Psyonix kündigte gestern einen neuen Meilenstein für Rocket League an, das beliebte Sportspiel, das uns seit 2015 Fußball in Raketenautos spielen lässt. Auf Twitter schrieb das Unternehmen, dass die Spielerschaft seit dem offiziellen Verkaufsstart auf über 40 Millionen Spieler weltweit gewachsen sei. Beachtenswert ist diese Meldung vor allem vor dem Hintergrund, dass der Entwickler erst Mitte Dezember von 38 Millionen Spielern sprach. Der Beitrag enthielt keine genaueren Daten oder Hintergründe, doch wir vermuten, dass ein großer Teil des kürzlichen Erfolgs auf die frisch gestartete Nintendo Switch-Version zurückzuführen ist, die im November veröffentlicht wurde (und Crossplay zwischen Switch, PC und Xbox One ermöglicht). Gekoppelt mit vielen attraktiven Preissenkungen zu den Feiertagen und dem steten Interesse an großartiger Koop-Unterhaltung scheint das für Psyonix ein frohes Fest geschaffen zu haben.