Microsoft stellt Xbox One-Adapter für Kinect ein

Microsofts Kinect-Kamera hatte kein leichtes Leben auf der Xbox One, denn nach der 360 ging es mit der Unterstützung der Peripherie steil bergab (die Ausgangslage war ohnehin nicht sonderlich großartig). Ein Jahr nach Start der Xbox One entschloss sich Microsoft dazu, die Kamera nicht länger in das Basispaket der Konsole zu packen und startete daraufhin den separaten Verkauf des Geräts. Die Unterstützung blieb weiterhin aus, weshalb das Redmonder Unternehmen im vergangenen Oktober den Produktionsstopp der Kinect bekanntgab. Heute wurde nun auch der Kinect-Adapter eingestellt, der zwingend erforderlich ist, wenn man die Peripherie an seiner Xbox One S oder an die neue Xbox One X anschließen möchte. Mit dieser Entscheidung beschließt Microsoft also ganz offiziell den Tod des Kinect-Accessoires, 35 Millionen Exemplare wurden bislang verkauft. Was sind eure schönsten Erinnerungen an die Kinect oder habt ihr das Teil nie ausprobiert?

Quelle: Polygon.