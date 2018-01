Collector's Edition von Valkyria Chronicles 4 bestätigt

Nach der überraschenden Ankündigung im November hat SEGA heute eine limitierte Edition für Valkyria Chronicles 4 bestätigt, die mit dem zehnjährigen Jubiläum des Franchise korreliert und daher etwas üppiger ausfällt. Leider ist die sogenannte 10th Anniversary Memorial Box derzeit nur für Japan bestätigt worden, der Kostenpunkt liegt mit aktuellen Wechselkursen bei etwa 110 Euro. Inhaltlich wird ein spezielles 72-seitiges DIN A5-Artbook beilegen, das Bilder aller Charaktere der Saga enthält, sowie eine Musik-CD mit 25 Tracks und den exklusiven DLC "Joint Operation With Squad 7". Valkyria Chronicles 4 erscheint hierzulande in der zweiten Jahreshälfte für Xbox One und PS4 erscheint (eine Nintendo Switch-Version kommt später), doch ob diese großartige Deluxe-Edition auch mit dabei ist, das steht aktuell noch aus.

Quelle: Dualshockers.