Diablo III: Geburtstagsevent ist live

Seit dem Jahreswechsel ist das jährliche In-Game-Event Finsternis in Tristram in allen Versionen von Diablo III verfügbar. Spieler dürfen darin die Ereignisse des Originalspiels in der Engine des neuesten Ablegers genießen und dank der patentierten Retrovision-Pixeloptik noch einmal zu den Anfängen des Franchise reisen. Bis zum 30. Januar ist die Quest auf allen Plattformen verfügbar, als Belohnung für die Rettung der Welt warten spezielle Retro-Items und Ruhm auf alle Nephalem. Weitere Informationen findet ihr hier.