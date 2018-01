Harry Potter: Wizards Unite soll in der zweiten Jahreshälfte kommen

Harry Potter: Wizards Unite ist das AR-Spiel (für Augmented Reality) vom Pokémon Go-Entwickler, das uns in die Welt von J. K. Rowling verfrachten will. Wie John Hanke, CEO von Niantic Labs, der Financial Times vor kurzem in einem Interview verriet, ziele das Team derzeit auf eine Veröffentlichung in der zweiten Jahreshälfte von 2018 ab. Ein exaktes Datum wurde noch nicht genannt, aber allzu lange werden wir auf neue Informationen sicher nicht warten müssen. Warner Bros. und Niantic kündigten die Kollaboration im vergangenen November an, mehr Informationen zum Spiel findet ihr auf der offiziellen Webseite.