Super Mario Odyssey verkaufte sich 2017 auf Amazon am häufigsten

Super Mario Odyssey verzauberte im Oktober nicht nur uns (wie ihr in unserer Kritik nachlesen könnt), der Italiener sprang direkt in die Herzen vieler Millionen Spieler auf der ganzen Welt und eroberte dabei gleich die Verkaufscharts mit. Wie Amazon in ihren aktuellen Jahrescharts bestätigt, konnte sich das Nintendo-Maskottchen auch bei dem gewaltigen Online-Handel durchsetzen, denn Super Mario Odyssey führt die Software-Verkäufe von 2017 an. Dicht hinter dem neuesten Abenteuer folgen zwei weitere Switch-Titel, was noch einmal für Nintendos unglaublich starkes Jahr spricht. Hier seht ihr die Top 10 der meistverkauften Spiele auf Amazon: