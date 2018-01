Sumo Digital übernimmt Eve: Valkyrie-Entwickler von CCP Games

Das britische Indie-Studio Sumo Digital hat kürzlich CCP Games' Newcastle-Studio gekauft, die zuletzt unter anderem für Eve: Valkyrie verantwortlich waren. Der Entwickler wurde im Dezember von CCP im Zuge einer Restrukturierung abgestoßen, da sich der isländische Entwickler wieder auf die Märkte Mobile und MMO konzentrieren wird. Paul Porter, Managing Director bei Sumo Digital sieht in der traurigen Entwicklung eine Chance für sein eigenes Unternehmen und war deshalb gerne bereit, das "erfahrene, talentierte und verbundene Team" aufzunehmen. Auch CCP Games scheint über die Akquise zufrieden zu sein: "Sumo Digital ist ein tolles Zuhause für das Team in Newcastle.", erklärte Hilmar Veigar Pétursson, CEO von CCP Games in der Pressemitteilung. "Obwohl wir unseren früheren Kollegen Lebewohl sagen müssen, wissen wir, dass sie [dort] großartige Dinge vollbringen werden und können es kaum erwarten zu sehen, was sie als Nächstes tun.", so Pétursson. Insgesamt 34 Mitarbeiter sind von diesem Geschäft betroffen. Sumo Digital unterhält aktuell somit vier Studios in Großbritannien und Irland und arbeitet derzeit an Dead Island 2 und Crackdown 3.