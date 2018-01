Netflix-Serie Dark zeigt The Surge im Splitscreen-Koop

Das Netflix-eigene Mystery-Drama Dark erreicht konzeptionell vielleicht nicht das Niveau vom offenkundigen Vorbild Stranger Things, doch für Gamer könnte die Serie trotzdem interessant sein. In einer bestimmten Szene sehen wir etwa zwei Charaktere, die zusammen im geteilten Bildschirm kooperativ das Hamburger Sci-Fi-Soulsborne The Surge spielen. Deck13 bietet eine solche Spielvariante in ihrem Abenteuer nicht an und Fans fragten sich über die Feiertage, ob die deutsche Fernsehserie eine versteckte Ankündigung aufzeigen würde. Auf Reddit schaltete sich nun ein Studiosprecher ein und klärte die Situation auf.

Die Produzenten von Dark, die Wiedemann & Berg-Filmproduktion, kollaborierten mit dem Hamburger Entwickler, da beide Produktionen aus Deutschland stammen. Deck 13 hat auf Anfrage des Filmstudios einer Ausstrahlung von gefälschtem Spielmaterials erlaubt, das nicht Bestandteil von The Surge ist. Aus narrativen Gründen musste in dieser Szene kooperativ gespielt werden, falsche Hoffnungen sollte diese Aktion nicht schüren. Ein Splitscreen-Modus sei weder aktuell noch in Zukunft für The Surge geplant, wiederholte der Unternehmenssprecher. Dafür würden die Hardware-Spezifikationen der aktuellen Konsolen einfach nicht ausreichen, so Deck 13. Schon ein bisschen schade, oder?

Quelle: Gamespot.