The Witcher-Netflix-Serie soll nicht ausgedünnt werden

Freunde von Geralt von Riva müssen sich keine Sorgen um die The Witcher-Filmumsetzung von Netflix machen, das versichert zumindest die Drehbuchautorin Lauren Schmidt Hissrich (verantwortlich für das Skript und die Regie von Marvels The Defenders und Daredevil). Die Serie werde die Kernerfahrung des Universums nicht verwässern, schrieb sie auf einem sozialen Kanal zu einem Fan, der sich Sorgen um die mittelalterliche Darstellung der ungemütlichen Witcher-Welt machte. Hissrich verriet auch, dass die Produktion noch einen langen Weg vor sich habe, da die Wahl der Schauspieler und der Schauplätze viel Zeit in Anspruch nehme. "Aktuell sind es nur ich, die Bücher, viele tolle und nennenswerte Partner und mein geliebter Computer." Wie stellt ihr euch die Netflix-Adaption der Witcher-Serie vor?