Nintendo will spielerische Freiheit in zukünftigen Zelda-Spielen aufrechterhalten

The Legend of Zelda: Breath of the Wild wurde von Spielern und Kritikern für seine spielerische Freiheit gelobt, gerade im Vergleich mit vergangenen Zelda-Abenteuern. Im Interview mit IGN verriet Zelda-Producer Eiji Aonuma, dass "das Level der Freiheit [etwas sei,] dass in kommenden Zelda-Spielen aufrechterhalten" werden muss:

"Ich kann nicht für andere Leute sprechen, oder [davon,] was andere Firmen in ihren Spielen machen, doch für mich persönlich - vor allem für die Zelda-Serie - ist die unglaubliche Freiheit, die dieses Spiel bietet, und wie gut es aufgenommen wurde... [Ich glaube,] dass diese Freiheit in kommenden Zelda-Spielen aufrechterhalten werden muss. Meine Augen wurden [in dieser Hinsicht] geöffnet [...]."

Game Director Hidemaro Fujibayashi fügte anschließend hinzu, dass Spieler spielerische Probleme so lösen sollte, wie sie es für sinnvoll halten. Und das muss eben nicht unbedingt alle vorgesehen Lösungsmöglichkeiten der Entwickler mit einschließen. Die Kombination von Gegenständen, Links Fähigkeiten und der schieren Kreativität glücklicher Spieler haben schon in Breath of the Wild für unzählige kuriose Momente gesorgt. In welche Richtung sollte das nächste Zelda eurer Meinung nach gehen?