PUBG-CEO möchte "universales Medien-Franchise" schaffen

Playerunknown's Battlegrounds war auch zwischen den Jahren unglaublich erfolgreich, denn die Ambitionen des Teams lassen nicht nach. Chang Han Kim, CEO von PUBG Corp., hat kürzlich der Inven Global verraten, dass er aus dem Battle-Royale-Vorreiter ein "universales Medien-Franchise" machen möchte. Kim sieht in PUBG das Potential, auch in anderen, "diversen Industrien, wie eSports, Kinofilmen, Theater, Comics, Animationen und mehr" groß rauszukommen. Einige Studios aus Hollywood sollen bereits Entsprechendes angefragt haben, Netflix sei ebenfalls unter den Interessenten, so der Firmenchef. Playerunknown's Battlegrounds ist gerade frisch und "final" auf dem PC erschienen und im Preview-Programm auf der Xbox One erhältlich. Glaubt ihr, dass PUBG auch in anderen Medienformaten Fuß fassen wird?