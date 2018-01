Gerücht: Große Nintendo Direct mit neuen Spielen noch im Januar?

Die Nintendo Switch-Bibliothek wuchs im vergangenen Jahr überraschend stark, doch wird Nintendo das große Interesse an der Plattform halten und auf die Installationsbasis aufbauen können? Vielleicht, dafür muss der japanische Hardware-Hersteller aber 2018 neue Games abliefern. Laut einem interessanten Gerücht könnte das alles bereits längst in Arbeit sein: Amazon erstellte sage und schreibe 18 neue Produktseiten für noch unangekündigte Nintendo Switch-Spiele, war jedoch nicht in der Lage die entsprechenden Platzhalter vor den Augen einiger aufmerksamer Nutzer zu vertuschen. In den Artikelbeschreibungen ist die Rede von einem Switch-Event, das Insider für den 11. Januar vermuten. Offiziell angekündigt sind weder die Live-Übertragung noch die Spiele, doch das wäre ein saftiger Start ins neue Kalenderjahr, findet ihr nicht?

Quelle: Cheap Ass Gamer.