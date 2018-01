The Last Guardian-Entwickler deutet neues Spiel an

Fumito Ueda, Direktor von Shadow of the Colossus und The Last Guardian, veröffentlichte eine erste Konzeptzeichnung seines neuen Spiels auf der offiziellen Webseite des Entwicklerstudios genDesign. Der Schöpfer tat das bereits vor langer Zeit, noch vor der Enthüllung von The Last Guardian, einmal - damals sahen wir Tricos Ketten und einige Federn... Das frisch geteilte Bild zeigt einen Lichtstrahl und ein Mädchen, das auf der Spitze einer Treppe sitzt. Über ihr scheint eine Taube zu kreisen, während auf der rechten Seite des Fotos, am Fuße der Treppe ein dicker Arm mit geballter Faust zu sehen ist. Nähere Informationen gab es keine, die Spekulationen dürfen an dieser Stelle beginnen. Erwartet ihr eine Geschichte im Stile von King Kong oder erkennt ihr wiederkehrende Motive in den Arbeiten Uedas?