Beholder 2 mit erstem Trailer angekündigt

Beholder war ein bewegendes narratives Spiel über Moralvorstellungen, das aufgrund seiner schwierigen Entscheidungen oftmals und in vielen Gebieten mit dem Indie-Erfolg Papers, Please verglichen wurde. Der Entwickler Warm Lamp Games stellte nun überraschend einen ersten Teaser-Trailer zur offiziellen Fortsetzung Beholder 2 vor, der uns mit neuer Perspektive und Setting überzeugen möchte. Statt eines kleinen Beamten spielen wir nun ein Regierungsmitglied, das viel mehr Macht und Kontrolle über andere Instanzen hat. Im Spiel sollen wir die Karriereleiter erklimmen und können unter Umständen sogar selbst Premierminister werden. Doch dieser Aufstieg wird sicher nicht ganz ohne Kollateralschäden vonstatten gehen, was die moralische Ebene hervorruft. Beholder 2 soll bereits in der zweiten Hälfte des Jahres erscheinen, erste Eindrücke erhaltet ihr hier bei uns: