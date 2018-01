Devil May Cry-Direktor bestätigt Arbeiten an neuem Projekt

In den letzten Monaten haben wir viele Meldungen aus den Kreisen des Devil May Cry-Franchise erhalten, unter anderem ein Gerücht, das von einem fünften Hauptableger sprach. Hideaki Itsuno, Verantwortlicher für das Action-Franchise, entschuldigte sich auf einem sozialen Medium nun überraschend dafür, 2017 keine Informationen seines nächsten Projekts geteilt zu haben: "Es tut mir sehr leid, dass ich nicht in der Lage war, im vergangenen Jahr ein neues Projekt zu präsentieren. Die Entwicklung [meines aktuellen] Projekts, befindet sich gerade auf dem Höhepunkt. Ich schaffe ein großartiges Spiel, bitte [geduldet euch]." Wenn Entwicklungsanstrengungen derart intensiv ausfallen, dann müsste eine entsprechende Ankündigung doch sicher nicht mehr lange auf sich warten lassen, oder was denkt ihr? Wir müssen an dieser Stelle noch darauf hinweisen, dass Itsunos kommendes Spiel nicht zwangsläufig mit der Devil May Cry-Serie zu tun haben muss. Die Chancen scheinen aber nicht sonderlich schlecht zu stehen...