2018 kommt freie Fahrt zum Online-Modus für Need for Speed Payback

Electronic Arts und Entwickler Ghosts Games kündigten auf Twitter an, dass sich alle Raser von Need for Speed Payback im aktuellen Jahr über ein ganz besonderes Update freuen dürfen. Konkret wurde der sogenannte Online Free Roam-Modus vorgestellt, der es Spielern erlauben soll zusammen mit Rivalen und anderen Spielern frei im Las Vegas-Verschnitt herumzudüsen. Fans haben bereits seit dem offiziellen Verkaufsstart im November nach diesem Feature gefragt. Die freie Fahrt wird für alle Käufern kostenlos als Download zur Verfügung stehen, allerdings ist aktuell noch nicht ersichtlich, wann wir das DLC zu Gesicht bekommen. Die beiden Teams arbeiten derweil noch an der Fertigstellung. Need for Speed Payback ist erhältlich für PC, Playstation 4 und Xbox One.