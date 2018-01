WHO zählt "Videospielsucht" ab 2018 zu psychischen Erkrankungen

Die Weltgesundheitsorganisation, kurz WHO, hat das Thema "Videospielsucht" im ersten Auszug der kommenden Ausgabe ihres internationalen Krankheits-Kompendiums hinzugefügt. Die Definition liest sich wie folgt:

"Videospielsucht ist charakterisiert durch die Ausprägung von anhaltendem und wiederkehrendem Spielverhalten ('digitales Gaming' oder 'Videospielen'), das sowohl online (also über das Internet) als auch offline geschieht, durch: 1.) beeinflusster Kontrolle über das Spielen (zum Beispiel [dem Zeitpunkt] des Startens, Frequenz, Intensität, Dauer, [Zeitpunkt des Stoppens], Kontext); 2) zunehmende Priorisierung von Gaming bis hin zu dem Punkt, an dem Spiele Vorrang vor anderen Lebensinteressen und täglichen Aktivitäten bekommen; und 3.) Kontinuität und Eskalation von Spiel-[Sitzungen] trotz Auftretens negativer Konsequenzen."

Die US-amerikanische ESA (Electronic Software Association) hat bereits Stellung zu diesem Thema bezogen und fordert die WHO dazu auf, von ihrer Einordnung der Spielsucht als psychische Erkrankung abzusehen:

"Genau wie eifrige Sportfans und Konsumenten aller einnehmenden Unterhaltungsformaten sind Gamer leidenschaftlich und bedacht mit ihrer Zeit. Begeisterte Spieler gibt es seit mehr als vier Dekaden und mehr als zwei Milliarden Menschen genießen Videospiele heutzutage. Die Weltgesundheitsorganisation weiß, [was] gesunder Menschenverstand und objektive Recherche beweisen: dass Videospiele nicht suchtgefährdet sind. [Games damit abzustempeln], bagatellisiert echte mentale Störungen, wie Depression oder soziale Phobien, die von der Medizin [entsprechende] Fürsorge und volle Aufmerksamkeit erfordern, in einem rücksichtslosen Maße. Wir ermutigen die WHO inständig, die Richtung kürzlicher Entscheidungen zu überdenken."

Haltet ihr Gaming für eine Krankheit oder habt ihr selbst, bzw. Freunde von euch schon einmal die Kontrolle über das Hobby verloren?