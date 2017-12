Kojima plant 2018 ''überraschende Ankündigung'' für Death Stranding

Dem Metal Gear-Schöpfer Hideo Kojima ist es irgendwie gelungen auf zwei aufeinanderfolgenden Game Awards-Preisverleihungen vertreten zu sein, ohne auch nur ein einziges handfestes Detail zu seinem neuesten Projekt Death Stranding zu nennen. In einem "Entwickler-Interview" in der neuesten Ausgabe des japanischen Dengeki Playstation-Magazins verriet Kojima nun, dass Sony überaus zufrieden mit den Fortschritten des Spiels sei. Laut Kojima soll Sony "noch nie zuvor ein Spiel gesehen [haben], dass so schnell entwickelt wurde". Eine Ankündigung zu Death Stranding plant Kojima in 2018. Was wohl hinter dieser großen Überraschung steckt? Vielleicht richtiges Gameplay oder ein Erscheinungstermin...

Quelle: Gematsu