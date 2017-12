Starke Rabatte zum Jahreswechsel im Playstation Network und auf Xbox Live

Der Jahreswechsel ist in vollem Gange und um die Verkäufe etwas anzukurbeln haben Sony und Microsoft digitale Promotionen auf ihren respektiven Plattformen gestartet. Nach dem Steam Winter Sale könnt ihr nun also auch auf dem Xbox-Marktplatz und im Playstation Network eurer Konsole zu Weihnachten etwas Gutes zu tun. Auf der Xbox gibt es "über 650" Angebote, Sony bietet mehr als 500 Rabattierungen an. In beiden Fällen gibt es neben teils aktuellen Vollpreisspielen temporäre Preissenkungen auf DLC-Inhalte und Premiumwährungen.