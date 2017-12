Trailer übt Druck auf The Last of Us: Part II-Entwicklung aus

Neil Druckman ist als Creative Director für das Uncharted- und The Last of Us-Franchise bei Naughty Dog bekannt. Vor kurzem erschien er in einem Podcast um darüber zu reden, wie es um die Entwicklung von The Last of Us: Part II steht. Dabei sprach er unter anderem über den "Aufschrei" gegenüber des Paris Games Week Trailer's und seiner Brutalität, betonte dabei jedoch dass 99 Prozent der Spieler begeistert waren von dem was sie sahen (den besagten Trailer haben wir euch unten eingebettet). Laut Druckmann übt diese kurze Szene nun einen immensen Druck auf das Entwicklerteam aus:

"Dieser und einige andere Teile gehören zu den fertigsten Teilen des Spiels weil wir wussten dass wir sie präsentieren wollten, nun ist es so als hätten wir diese beängstigende Aufgabe vor uns. Wir haben diesen Ausschnitt von fünf Minuten, wie wandeln wir diesen in eine zehnstündige Erfahrung um die genau so intensiv aussieht und sich anfühlt? Die Leute sehen nicht dass der Rest von all dem - in verschiedenen Stadien - ein nicht funktionierendes Chaos ist".

Natürlich mag Druckmann's Definition eines "nicht funktionierenden Chaos" etwas anderes sein als wir uns darunter vorstellen können. Wie es scheint haben die Entwickler jedoch noch einen sehr langen Weg vor sich bevor The Last of Us: Part II für eine Veröffentlichung bereit ist.

Danke PSU.com