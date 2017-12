Potentielle Infos zu kommender Destiny 2-Erweiterung entdeckt

Dataminer machen es sich zur Aufgabe den Code von Spielen zu durchwühlen und nach bisher nicht verwendeten Daten Ausschau zu halten, so wie es vor kurzen mit Bloodborne und den bisher unentdeckten Gegnern geschah. Neben nicht verwendetet Daten haben Dataminer ebenfalls einen Einblick in Dinge die noch auf uns zukommen könnten, in diesem Fall Destiny 2's zweite große Erweiterung.

Laut ComicBook.com nennt sich die nächste Erweiterung von Destiny 2 "Heralds of Nezarec" und beinhaltet neue Orte inklusive den sechsten Mond des Saturn: Enceladus. Zudem soll die kommende Erweiterung drei neue Strikes und zehn neue Story-Missionen beinhalten. Der Original Reddit-Post wurde in der Zwischenzeit jedoch wieder gelöscht.

Angeblich soll sich die neue Geschichte darum drehen dass wir mit unserem Schiff in eine vereiste Ödlandschaft abstürzen und dort auf einige neue Gegner stoßen. Besagte Gegner sollen sich "Frames" und "Heralds" nennen, der Boss hinter ihnen auf den Namen Nezarec hören. Revolverheldin Ana Bray und die künstliche Intelligenz Rasputin sollen uns bei dem Kampf gegen den Bösewicht zur Seite stehen. Ob es sich hierbei um einen tatsächlichen Leak oder einfach nur ein Gerücht handelt ist nicht festzustellen, der Detailgrad klingt jedoch sehr überzeugend. Spielt ihr noch immer Destiny 2, oder haben euch die vergangenen Kontroversen abgeschreckt?