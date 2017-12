Gerücht: Verwendet Pokémon Switch-Spiel Unreal Engine 4?

Wir wissen bereits dass uns ein neues Pokémon-Spiel für die Nintendo Switch erwartet. Eine Stellenausschreibung bringt nun etwas sehr interessantes ans Licht: das sogenannte Pokémon Switch könnte die Unreal Engine 4 verwenden. Als Beispiel: Spiele wie Gears of War 4 benutzen ebenfalls die Engine. Die Stellenausschreibung ist hier zu sehen und wurde durch Game Revolution entdeckt. Laut Ausschreibung sollen die Bewerber entweder bereits in Unity oder in der Unreal Engine 4 Erfahrung haben. Die anheuernde Firma nennt sich Creatures, wurde im vergangenen Juni gegründet und spezialisiert sich in "Pokémon CG".

Die Idee eines in Unreal Engine 4 entwickelten Pokémon-Spiel ist nicht all zu weit hergeholt, da wir bereits wissen dass das kommende Yoshi-Spiel für die Switch (das im Laufe von 2018 veröffentlicht werden soll) ebenfalls die Unreal Engine 4 verwenden wird, dies wurde im Juni auf der vergangenen E3 berichtet. Bisher gibt es kein bestätigtes Veröffentlichungsdatum für den Pokémon-Titel auf der Nintendo Switch.