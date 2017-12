Horizon: Zero Dawn erhält einstündige Dokumentation

Der durch Patreon-finanzierte Youtube-Kanal Noclip ist bereits bekannt für seine qualitativ hochwertigen Dokumentationen über unsere heiß geliebte Videospielindustrie. In der Vergangenheit widmete sich der Kanal der Geschichte von Spielen wie das 2016 veröffentlichte Doom, Rocket League oder auch The Witcher. Nun ist Noclip's Danny O'Dwyer nach Amsterdam gereist um mit Guerilla Games zu sprechen. Während das Studio zuvor für die FPS-Shooter-Reihe Killzone bekannt war, versuchten sich die Entwickler dieses Jahr an dem Action-RPG Horizon: Zero Dawn und feierten einen massiven Erfolg. Die Dokumentation gibt uns einen Einblick in die Entwicklung des Spiels.

Falls ihr unsere Kritik zu dem Spiel verpasst habt dann könnt ihr hier mehr dazu lesen. Die Noclip-Dokumentation zum Spiel ist über Youtube abrufbar. Ist Horizon: Zero Dawn euer Spiel des Jahres 2017? Warum, oder warum nicht? Schreibt es uns in den Kommentaren.