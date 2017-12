Star Trek: Bridge Crew nun auch ohne VR-Brille spielbar

Die virtuelle Realität bestimmt bereits eine ganze Weile einen Teil der Videospielindustrie, doch den Erfolg den sich die Publisher erhofften, erzeugt die Technologie bisher noch nicht. Nun macht sich der ausbleibende Folg auch bei Ubisoft bemerkbar.

So kündigte Ubisoft an dass das Mehrspieler-fokussierte VR-Spiel Star Trek: The Bridge Crew ein kostenloses Update bekommen hat dass es Spielern ermöglicht den Titel auch ohne VR-Ausrüstung zu spielen. Das Update ist sowohl für den PC als auch die Playstation 4 verfügbar und verbessert nebenbei Windows' Mixed-Reality-Unterstützung. Von nun an könnt ihr Star Trek: The Bridge Crew also auch ganz ohne VR-Geräte zusammen mit euren Freunden spielen. Mehr Informationen dazu findet ihr auf der offiziellen Website.