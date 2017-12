Tim Schafer und seine vergnügten Männer (und Frauen) bei Double Fine haben ein über zehn Minuten langes Entwicklertagebuch über die Entwicklung des kommenden Psychonauts 2 veröffentlicht. Die wohl wichtigste Information des Videos ist die Anmerkung dass der Release von Psychonauts 2 auf 2019 verschoben wurde. Genau wird das Jahr nicht genannt, Zak McClendon merkt in dem Video jedoch an dass Psychonauts nicht 2018 veröffentlicht werden wird, was in Entwicklersprache bedeutet dass wir frühstens 2019 etwas von dem Spiel sehen werden. Dazu präsentierte das Video einige neue Charakterzeichnungen.

Passend zur Jahreszeit wurde dem Entwicklertagebuch zudem ein weihnachtlicher Look verliehen, das Video haben wir euch unten eingebettet. Habt ihr bereits damit gerechnet dass Psychonauts 2 nicht 2018 veröffentlicht werden wird? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.