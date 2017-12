Anspieleindrücke zu finaler Life is Strange: Before the Storm-Episode gelandet

In unserem fortlaufenden Review-Tagebuch zu Life is Strange: Before the Storm widmen wir uns den einzelnen Episoden von Chloes Abenteuer. Nun könnt ihr auch unsere Eindrücke zur finalen Episode, ''Hell is Empty'' hier nachlesen und euch, falls ihr Spoiler lieber vermeiden wollt, ausgiebig in unserer fertigen Kritik zum Spiel informieren. Habt ihr das Spiel bereits durchgespielt? Welche Episode ist euer persönlicher Favorit?