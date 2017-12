Warum Donkey Kong in Mario + Rabbids fehlt

Mario + Rabbids Kingdom Battle wurde vor vier Monaten veröffentlicht und bekam kürzlich sowohl eine kostenlose, als auch eine bezahlte Erweiterung. Für viele zählte das Spiel zu den taktischen Highlights dieses Jahr, wir haben uns mit Ubisoft Milan's Associate Producer und Narrative Designer Cristina Nava bei dem Fun & Serious Game Festival in Bilboa zusammengesetzt, um über die Entwicklung und den freudigen Empfang des Nintendo Switch-exklusiven Spiels zu sprechen.

Nava und ihr Team hatten viel Spaß dabei Beep-0 und die neuen Rabbid-Charakter zu entwickeln und gab dabei zu dass "Rabbid Peach zu den geliebtesten gehört". Da wir mit Rabbid Kong zwar einen robusten Boss bekamen, es von Donkey Kong selbst jedoch weit und breit keine Spur gab, fragten wir Nava für den Grund dahinter da sämtliche andere Charakter sowohl in der Original- als auch in der Rabbid-Form im Spiel auftauchten.

"Rabid Kong, der gigantische, weiße, Gorilla-ähnliche Charakter ist nicht unbedingt eine Fusion von Donkey Kong, sondern viel mehr eine Fusion [einiger] Elemente von ihm", erklärt Nava in dem unten eingebetteten Interview-Video. "Alles in der Mario + Rabbids Geschichte kommt aus dem Keller eines nerdigen Mädchens (es gibt einen Unfall im Keller). Dieses Mädchen ist eine Erfinderin und gleichzeitig ein großer Nintendo-Fan. Sie hat also all die Actionfiguren, die Elemente all der Nintendo-Spiele.. Rabbid Kong entsteht aus einer Mutation des kleinen weißen Rabbids der gestresst wird und somit einen mächtigen Energiestrahl erzeugt der Dinge miteinander fusioniert. Rabbid Kong ist also keine richtige Fusion mit Donkey Kong, weil wir die Pilz-Königreich-Geschichte nicht mit der Donkey Kong-Geschichte vermischt haben, Rabbid Kong hat die Krawatte von Donkey Kong und ja, auch [die Musik] (lacht), wir haben also eine Menge Easter Eggs für Nintendo-Fans eingebaut. Wir wollten dass dieses Spiel perfekt für einen Nintendo-Fan ist weil es so viele Nintendo-Elemente enthält".

Da habt ihr also eure Antwort, das Mädchen in der Eröffnungssequenz ist an allem Schuld. Dies passiert ebenfalls mit einigen anderen Charakteren die wir hier nicht erwähnen werden, wir haben also bereits etwas für die nun unausweichliche Fortsetzung, richtig? Im vollständigen Interview spricht Nava zudem mehr über die Kooperation und die Entwicklung (Das Ökosystem der Ubisoft Studios, eine lizensierte Nintendo-Marke), die Verwendung der Snowdrop Engine, die neue kostenlose Erweiterung die den Versus-Modus einführt und den Erhalt der Balance zwischen Tiefe und Schwierigkeitsgrad. Schaut euch das Video hier unten an: