Magic Leap enthüllt Mixed-Reality-Headset

Im Laufe der vergangenen fünf Jahre hat Magic Leap, ein relativ neues Startup-Unternehmen, den Versuch unternommen den Bereich der tragbaren Technologie zu revolutionieren. Dafür riskierte das Unternehmen einiges, wurde jedoch im Gegenzug mit einem Marktwert von sechs Milliarden Dollar belohnt. Mit der Veröffentlichung ihres ersten Produkts, der Lightwear, wird sich der Wert schon bald noch einmal steigern.

Das sogenannte Mixed-Reality-Headset veröffentlichte Magic Leap auf ihrer Website und enthüllte die Pläne VR und AR-Technologie zu revolutionieren in dem man sie sowohl einfacher in der Anwendung als auch leichter im Gewicht des Produkts gestaltet. Das Headset funktioniert ähnlich wie die Microsoft HoloLens und projiziert holografische Bilder in die echte Welt. All das wird angetrieben von einem kleinen Computer namens dem Lightpack.

In welcher Sparte die Lightwear verwendet werden soll ist bisher noch unklar, Glixel's Brian Crecente hatte kürzlich jedoch die Gelegenheit dazu das Headset mit Hilfe verschiedenster Dinge wie einem virtuellen interaktiven Bildschirm, Comicbüchern, einer Freizeitpark-Attraktion, Robotern und menschlichen Figuren zu testen. Crecente schien sehr beeindruckt von dem Gerät und stellte fest dass die Lightwear weitaus überzeugender war als andere AR-Headsets die sich momentan in Entwicklung befinden. Lightwear wird im Laufe des nächsten Jahres für Entwickler veröffentlicht. Ob und wenn ja wann wir das Headset als Konsument in die Finger bekommen, ist noch unklar.