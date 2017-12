Intensiver Bosskampf von Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs

Erst vor kurzem haben wir bei Bandai Namco in Paris einen ausgiebigen Einblick in das neue Japano-Rollenspiel Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs erhalten und dort ist uns wieder klar geworden, wie sehr wir uns auf das neue Spiel von Level-5 freuen. Um allen Fans in der akuten Weihnachtsstimmung eine weitere Überraschung zu bereiten, hat der Entwickler letzte Woche ein weiteres Gameplay-Video veröffentlicht, das uns einen strategischen Bosskampf demonstriert. Sieht für uns nach einer Menge Spaß aus, die Frage ist nur, was ihr davon haltet. Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs erscheint voraussichtlich am 22. März 2018 für Playstation 4 und PC.