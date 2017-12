Microsoft verspricht in Zukunft mehr Transparenz bei Auflösung von Fällen sexueller Übergriffe

Die westliche Zivilisation wurde in den vergangenen Monaten zumindest kurz von der sogenannten "#MeToo"-Welle erschüttert, die einmal quer durch die Unterhaltungsindustrie wütete. Zahllose Frauen sämtlicher Hintergründe wandten sich gegen ihre männlichen Mitarbeiter und Vorgesetzten, die sie in der Vergangenheit in irgendeiner Weise sexuell belästigt oder andersartig genötigt hätten. In vielen Fällen wurde in diesem Zuge auch die fehlende Transparenz und Aufarbeitungsbereitschaft großer Organisationen kritisiert, die solche Vorfälle gern unter den Tisch fallen lassen und von einer echten Bestrafung absehen. Microsoft blieb von diesen Meldungen zwar größtenteils verschon, hat jedoch angekündigt von sofort an vollkommen transparent mit solchen Berichten umzugehen, sollten sie in Zukunft in der gewaltigen Firma aufkommen.

Die New York Times berichtet, dass Microsoft eine erzwungene Schiedsvereinbarungsklausel entkräftet hat, die offiziellen Mitarbeitern vorschreibt sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz außergerichtlich zu klären. "Die Ruhigstellung der Stimmen von [Opfern] hat einen deutlichen Einfluss auf die Aufrechterhaltung sexueller Belästigung gehabt.", räumt Microsofts Chief Legal Officer Brad Smith in einem öffentlichen Statement ein. Das Unternehmen möchte sich in Zukunft dafür einsetzen, solche Verhalten gesamtgesellschaftlich zu verurteilen und die Transparenz soll potentiellen Opfern dabei helfen, sich auszusprechen.