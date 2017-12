Konzeptzeichnungen zu Zelda: Wind Waker für Gameboy Advance

Der Entwickler David Soliani hat im August mit Mario + Rabbids Kingdom Battle auf der Nintendo Switch bewiesen, dass sich innovative Konzepte und ambitionierte Vorhaben lohnen können. Vor kurzem enthüllte der Designer in einem Beitrag, dass er und sein Kollege Fabio Pagetti zusammen über eine Umsetzung von The Legend of Zelda: The Wind Waker für den Gameboy Advance nachdachten. Pagetti habe sogar einige Konzeptzeichnungen angefertigt, um die Funktionsweise des Spiels auf dem Nintendo-Handhelden zu demonstrieren. Die Bemühungen haben nie Früchte getragen, doch einen Blick auf die Zeichnungen laden zum Erinnern ein - zumindest uns.

"Vor langer Zeit, ich schätze es war 2003, konnten ich und Fabio Pagetti (der Künstler der die Pixelart unten anfertigte) fast unseren Managing Director überzeugen, uns eine GBA-Demoversion von Wind Waker zu produzieren. Damals hatten wir kein Glück, doch es lief ganz nett. Wir waren Träumer."