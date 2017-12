Layers of Fear: Legacy erscheint im Frühjahr auf der Switch

Das erste Mal hörten wir von Layers of Fear: Legacy für die Switch im vergangenen September, nun hat Bloober Team einen neuen Trailer für das Spiel herausgebraucht der uns etwas mehr Details zu dem Titel verrät. Wie Nintendo Everything bereits berichtete handelt es sich bei Layers of Fear: Legacy um das Originalspiel nur "remastered und neu designt" für die Konsole. Somit wird die Oberfläche passend für die Switch abgeändert und sowohl eine Unterstützung für die Bewegungssteuerung, den Touchscreen als auch den HD Rumble implementiert. Zusätzlich wird in der Version die Erweiterung ''Inheritance'' enthalten sein.

Die Legacy-Version des Spiels soll noch im Frühjahr 2018 erscheinen, um euch so lange zu unterhalten wurde pünktlich zur Weihnachtszeit ein neuer Trailer veröffentlicht. Werdet ihr die Legacy-Version bevorzugen?