Screenshots vom Rise of a New Sun-Patch für Final Fantasy XIV

Patch 4.2 für Final Fantasy XIV ist in Arbeit, doch schon vor dem offiziellen Start des Updates hat Square Enix einige neue Screenshots des Inhalts veröffentlicht. Rise of a New Sun heißt das Update und es erweitert das bestehende Spielerlebnis um einen weitere Questlinie und ein neues Kapitel mit eigenen Herausforderungen und Dungeons. Ein sogenanntes Projektionssystem wird uns im Verbotenen Land Eureka zur Verfügung stehen, nebenbei sorgen ein PvP-Event namens The Feast und der frische Raid für Beschäftigung. Zum Final Fantasy XIV Fan-Festival 2018-19 wurden ebenfalls erste Details bekanntgegeben. In Las Vegas startet die Nordamerika-Tournee am 16. bis zum 17. November, bevor sie Anfang 2019 nach Paris verlegt wird. In Tokyo wird das Großereignis im März 2019 ein Ende finden, alle weiteren Details findet ihr auf der offiziellen Webseite.