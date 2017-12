Elex: Kammerjäger greift Bugs an, 4K-Grafik-Update auf Konsole

Piranha Bytes und THQ Nordic haben letzte Woche einen neuen Patch für ihr aktuelles Open-World-RPG veröffentlicht und damit zumindest einen Teil der vielen Spielfehler von Elex behoben. Was alles konkret angegangen wurde erfahrt ihr hier. Konsolenspieler dürfen sich zudem über 4K-Einstellungen auf PS4 Pro und auf der Xbox One X freuen, die Standardmodelle sollen nun immerhin in echtem Full HD laufen. Über Weihnachten können wir somit hoffentlich etwas beruhigter in die tolle (und nun auch ein wenig hübschere) Spielwelt des eigensinnigen Stilhybriden einsteigen. Falls ihr euch fragt was Elex denn überhaupt ist: Unsere Kritik versucht darauf eine Antwort zu finden.