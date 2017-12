Crash Bandicoot: Nsane Trilogy ist meistverkauftes Remaster in PS4-Geschichte

Nach der Erfolgsmeldung zu den großartigen Verkäufen von Call of Duty: WWII und Destiny 2 konnte Activision gleich eine weitere Überraschung lüften: Crash Bandicoot: Nsane Trilogy ist aktuell das PS4-Remaster, das sich auf der Sony-Plattform am meisten verkauft hat. Die Datenbasis der NPD Group und des GfK/GSD-Konsulats haben Activisions interne Schätzungen im Oktober 2017 verifiziert, nach denen sich Vicarious Visions' Neuauflage als ein treibender Faktor in den Verkaufsstatistiken des Unternehmens erwies. In den USA ist die Kollektion sogar auf den 10. Rang der erfolgreichsten PS4-Spiele des Jahres gelandet und stieg im Bereich der PS4-Remaster sogar auf den ersten Platz auf. Wie unser Tester Ford in seiner Kritik ausführlich schildert, klappt das Spiel vor allem bei den alten Fans sehr gut. Wer diesen Nostalgie-Bonus nicht vergibt, für den kann der Plattformer viel von seinem Charme verlieren. Offensichtlich gibt es aber noch sehr viele alte Fans, die sich über Crash Bandicoot: Nsane Trilogy freuen und vielleicht reicht das ja sogar aus, um in Zukunft ein modernes Abenteuer des verrückten Beutelteufels zu Gesicht zu bekommen. Wie hat euch die Crash Bandicoot: Nsane Trilogy gefallen?