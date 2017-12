COD: WWII und Destiny 2 sind meistverkaufte Konsolenspiele 2017 in den USA

Activision muss ein tolles Jahr 2017 gehabt haben, denn die beiden Flaggschiff-Spiele Call of Duty: WWII und Destiny 2 haben beide wichtige Verkaufsrekorde gebrochen. In einer Pressemitteilung schildert das Unternehmen den Erfolg der beiden Titel, die "basierend auf den Umsatzzahlen" in den Vereinigten Staaten von Amerika in diesem Jahr die erfolgreichsten Konsolenspiele waren und es sich auf den ersten beiden Plätzen der Verkaufsleiter gemütlich machen. Call of Duty: WWII hat weltweit zudem bereits eine Milliarde US-Dollar (umgerechnet ca. 850 Millionen Euro) generiert und sichert der Serie damit gleichzeitig den Preis für das erfolgreichste Konsolenspiel in den USA - zum neunten Mal in Folge. Activision-CEO Eric Hirshberg möchte das feiern und bedankt sich bei all den Fans:

"Unser Dank gilt unseren Spielern für die unglaubliche Leidenschaft und ihr wahnsinniges Engagement. Und natürlich danken wir unseren talentierten und engagierten Teams überall auf der Welt dafür, dass sie dieses unglaubliche Ergebnis möglich gemacht haben."



Auch Destiny 2 hat Grund zur Freude, denn Bungie hat mit der Fortsetzung die Verkäufe des Erstlings gebrochen, das seinerzeit als "erfolgreichste neue IP" galt. In jedem Fall darf sich Activition offenbar sehr über das aktuelle Verkaufsjahr freuen, obwohl ihre Blockbuster nicht vor negativen Schlagzeilen Halt machen.