The Witcher 3 unterstützt endlich 4K und HDR-Optionen auf Xbox One X

CD Projekt Red hat heute endlich den Xbox One X-Patch für The Witcher 3: Wild Hunt veröffentlicht, der schon so lange angekündigt wurde. Auf der Xbox One X werden Spieler eine Reihe von grafischen Verbesserungen bemerken, denn CD Projekt Red lässt uns auf dem System fortan zwischen 4K-Auflösung und gesteigerter Performance wählen. Auf unterstützten Bildschirmen wird das Spielerlebnis in "UHD", spricht 3840x2160 Bildpunkten berechnet. Falls euer Fernseher das nicht stemmt, wird das Erlebnis durch zusätzliches Supersampling (SSAA-Option) verfeinert - ihr habt also trotzdem etwas davon. Auf der One X wurde generell die Schattenqualität und die Umgebungsverdeckung optimiert, dafür ist die Framerate im 4K-Modus auf 30 Bilder in der Sekunde fixiert worden. Falls ihr euch für die leistungssteigernde Alternative entscheidet erhält The Witcher 3: Wild Hunt eine dynamische Auflösung, die von Full HD bis UHD/4K reicht und laut dem Publisher immer im 60 FPS-Bereich liegen sollte. Beide Spielmodi unterstützen HDR-Optionen.

Playstation 4 Pro-Besitzer haben diese Änderungen in einer vergleichbaren Form ja bereits erhalten und dürfen sich außerdem darauf freuen, dass CD Projekt Red an einem HDR-Patch für die Sony-Konsole arbeitet. Wann genau das kommt, wissen wir noch nicht. Das Studio hat nämlich keinen konkreten Termin genannt. Bevorzugt ihr Auflösung oder Performance bei der Monsterjagd mit Geralt?