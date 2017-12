Historisches Episodenspiel The Council von Focus Home Interactive

Episodische Spiele sind auf dem Vormarsch und entdecken stetig neue Genres in der Gaming-Industrie für sich. Mit einem Titel namens The Council steigen nun auch Big Bad Wolf und Focus Home Interactive in diesen Ring mit ein und versuchen uns mit einer unheimlichen Mystery-Serie zu unterhalten, die Ende des 18. Jahrhunderts spielt. In The Council schlüpfen wir in die Rolle von Louis de Richet, einem Mitglied einer geheimen Gesellschaft, der vom schillernden Lord Mortimer eine Einladung zu seiner Privatinsel an die Küste Englands erhalten hat. Dort geschieht ein Mord und wir müssen inmitten der geheimnisumwobenen Vereinigung den Schuldigen ausfindig machen. Geheime Räume und versteckte Fallen erschweren unser Vorankommen, historische Persönlichkeiten wie Napoleon Bonaparte und George Washington werden ebenfalls zu Gast sein. Mit einem sozialen Einflusssystem sollen es den Spielern im Verlauf des Abenteuers möglich sein, den Ausgang zukünftiger Veranstaltungen zu beeinflussen und die Geschichte nach ihrem eigenen Willen zu entfalten. Die erste Episode von The Council, The Mad Ones genannt, ist für den Februar 2018 für Playstation 4, Xbox One und PC geplant. Insgesamt fünf Episoden sollen es am Ende werden, einen ersten Einblick darauf geben uns die folgenden Screenshots und das Video. Klingt das alles für euch nach einem spannenden Szenario?