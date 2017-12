Feature-Trailer zeigt Überblick von Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory

Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory ist seit letzter Woche in Japan für Playstation 4 und Playstation Vita erhältlich und Bandai Namco begleitet die Veröffentlichung dort mit einem ausgiebigen Feature-Trailer (keine Angst, zumindest der Untertitel ist in englisch gehalten worden). Das fast acht Minuten lange Video stellt uns unter anderem die wichtigsten Charaktere vor, gibt uns einen Einblick in das spacige Kampfsystem und zeigt einige der interessanteren Nebenbeschäftigungen. Media Visions neues Spiel wird hier in Europa erst in ziemlich genau einem Monat erscheinen, wie sind eure Erwartungen an das Spiel? Seid ihr mit den ersten Informationen zufrieden?