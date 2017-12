Komplettes Life is Strange: Before the Storm-Erlebnis erhältlich

Life is Strange: Before the Storm wurde auf der E3 2017 enthüllt und hat in den vergangenen sieben Monaten eine spannende Reise hinter sich. Seit gestern ist nun auch die letzte Episode des Teenie-Abenteuers verfügbar und damit findet Chloes (Vor-)Geschichte einen Abschluss. Falls ihr zu den geduldigeren Naturen gehört und auf das komplette Erlebnis warten wollt, ist jetzt eure Chance gekommen, die Ereignisse vor dem originalen Life is Strange in einem Rutsch während der Feiertage zu erleben. In einem finalen Trailer stellen Deck Nine Games und Square Enix noch einmal heraus, welche Überraschungen und Schicksalsschläge Chloe und ihrer Freundin Rachel in Max' Abwesenheit erwarten. Auf was ihr euch konkret freuen dürft, das erfahrt ihr in unserer fortlaufenden Kritik, die Anne noch vor den Weihnachtsfeiertagen mit ihren Eindrücken der finalen Folge und einer gesamten Wertung erweitern wird. Wie hat euch das Prequel bisher gefallen und sind nun alle offenen Fragen geklärt, sodass wir mit Life is Strange 2 loslegen können?