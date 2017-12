Abenteuer-Inhalte für Planet Coaster vorgestellt

Frontier Developments erweitert Planet Coaster inhaltlich seit dem letzten Jahr unermüdlich und hat den passionierten Fans nun eine weitere Überraschung vorgestellt: Das brandneue "Adventure Pack" wird drei spannende Achterbahnen und etliche dekorative Objekte in die Vergnügungspark-Simulation einführen. Insgesamt stecken über 320 thematische Gegenstände und neue 70 Gebäude in dem DLC, dazu kommen Audio- und Spezialeffekte und eine gefährliche Lava-Fläche für ausgefallene Adrenalinjunkies. Mehr Details findet ihr auf Steam, Kostenpunkt sind 10,99 Euro. Worauf freut ihr euch am meisten?