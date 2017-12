Valkyria Chronicles 4: Erstes Gameplay-Video wird nächste Woche erwartet

In der letzten Novemberwoche stellte Sega überraschend Valkyria Chronicles 4 vor und hat nun bestätigt, dass sie nächsten Mittwoch, also am 27. Dezember, um 12 Uhr deutscher Zeit eine kleine, verspätete Weihnachtsüberraschung planen. Konkret wollen sie erstes frühes Gameplay des Spiels auf ausgewählten sozialen Kanälen übertragen und konnten für das Event sogar Entwickler Hashiyan Kousaka und die beiden Synchronsprecher Naomi Ohzora (Nikola Grafs Synchronstimme) und Yukiyo Fujii (Chiara Rocinos Stimme) gewinnen. Valkyria Chronicles 4 wird bereits am 21. März in Japan auf der Playstation 4 erscheinen und im kommenden Sommer auf der Nintendo Switch landen. Ein westlicher Release wird ebenfalls noch im kommenden Jahr erwartet, hierzulande wird es zusätzlich zu den beiden bereits bestätigten Plattformen auch eine Xbox One-Version geben. Ein offizielles Datum gibt es dafür allerdings noch nicht, vielleicht überrascht uns Sega ja am Mittwoch mit weiteren Details.

Quelle: DualShockers.