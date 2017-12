Enthält nächstes Blizzard-Projekt Fahrzeuge?

Erst vor einigen Tagen haben wir von einem Analysten erfahren, dass bis 2020 ein neues Diablo und eine Fortsetzung von Overwatch erwartet wird. Welche Pläne Blizzard auch immer haben mag, mindestens eines ihrer kommenden Projekte scheint mit Fahrzeugen zusammenzuhängen. In einer offiziellen Stellenausschreibung sucht das Studio nämlich genau nach diesen Spezialitäten: Ein Gameplay-Ingenieur, der dem Team von Blizzard bei der Umsetzung von "Vehikeln und dem Bau von Vehikel-Handling in robusten First-Person-Engine[s] für ein unangekündigtes Projekt" behilflich ist. Der ideale Kandidat weist bestenfalls Erfahrungen in diesem Bereich auf und sollte zudem mit "Spielphysik, Animationen und Kameraeinstellungen" in Videospielen schon einmal in Berührung gekommen sein. Wir sind gespannt, wo dieses Wissen letztlich zum Einsatz kommen wird - was vermutet ihr?