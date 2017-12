Nintendo verkauft Super Mario Odyssey in Japan über eine Million Mal

Laut der aktuellen Ausgabe der Famitsu ging Super Mario Odyssey in Japan seit dem offiziellen Verkaufsstart am 27. Oktober 1.055.806 Mal über die physische Ladentheke. Diese Daten berücksichtigen keine digitalen Kennziffern, allerdings verkaufte Download-Codes und Hardware-Bundles. Als ob das noch nicht interessant genug wäre, hat das Magazin außerdem herausgefunden, dass die neue Hybridkonsole einen wichtigen Meilenstein erreicht hat. Allein in Japan wurden beinahe drei Millionen Geräte (2,988,399, um genau zu sein) veräußert - diese Zahl entspricht der aktuellen Gesamtzahl verkaufter Wii U-Konsolen im Heimatland von Nintendo. In Japan übersteigt die Switch also bereits nach neun Monaten die lebenslangen Verkäufe ihres Vorgängers und noch ist die Weihnachtssaison ja auch in vollem Gange. Allein letzte Woche konnte Nintendo 230.000 Konsolen in Japan absetzen, hoffentlich setzt sich dieser Trend für das Unternehmen im kommenden Jahr mit entsprechend starker Software fort.

Quelle: Gematsu.