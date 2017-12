Gefahrendeck-Add On für South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe erhältlich

Gestern veröffentlichten Ubisoft und South Park Digital Studios die erste Erweiterung für South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe auf Playstation 4, Xbox One und PC. Der Gefahrendeck-Zusatzinhalt erweitert das Hauptspiel mit einer Arena, die uns in schwieriger werdende Kämpfe versetzt gegen allerhand verrückter Gegner versetzt. Einzeln kostet der Inhalt 5,99 Euro, Besitzer des Season Passes erhalten das Gefahrendeck gratis.

"Das fordernde Gefahrendeck teleportiert die Spieler an vorher nie gesehene Orte in South Park. Dort werden sie auf Gegner treffen, die speziell von den Freedom Pals kreiert wurden. Die Spieler erreichen das Gefahrendeck über die Basis der Freedom Pals, indem sie mit dem Gefahrendeck-Terminal interagieren. Von dort aus werden die Spieler samt ihres Teams aus Superhelden in die holographischen Kämpfe transportiert. Die Begegnungen werden von Mal zu Mal schwieriger und werden die Grenzen eines jeden Superhelden ausloten. In den Kämpfen treffen die Spieler auf eine Vielfalt von Gegnern, darunter der Krabbenkönig, zugekokste Cops, Rebecca, das Raisins-Girl und Tante Sheila. Als Belohnung erhalten die Spieler Items und Kostüme, die sie auch bei einem Neustart des Spiels verwenden können."

Im Season Pass von South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe ist nicht nur das Gefahrendeck, sondern auch das folgende DLC - "From Dusk Till Casa Bonita" enthalten. Darin versetzt uns das Spiel in eine alternative Nebengeschichte, in der sich Coon und Mysterion gegen eine dämonische Präsenz zusammentun müssen. Im Zuge des Add Ons soll außerdem eine frische Superheldenklasse eingeführt werden. Habt ihr schon unsere Kritik für South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe gelesen?