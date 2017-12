Call of Duty: WWII: Details zum The Resistance-DLC

In einem neuen Entwicklertagebuch enthüllte Sledgehammer Games letzte Woche erste Details für das erste geplante DLC The Resistance von Call of Duty: WWII. Der Inhalt wurde auf der Paris Games Week 2017 angekündigt und soll am 30. Januar 2018 für alle Plattformen erscheinen. The Resistance enthält drei neue Mehrspielerkarten für den Standard-Multuplayer (Anthropod in der Tschechoslowakei, Valkyrie (Hitlers Führerbunker) und Occupation (ein Remake der Resistance-Karte aus Call of Duty: Modern Warfare 3), sowie eine Überraschung für den Modus Nazi-Zombi. Für Frende des Kriegsmodus wird es außerdem die Operation: Intercept im urbanen Teil Frankreichs geben, einen Trailer und weitere Eindrücke warten unten auf euch: