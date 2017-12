Shadow of the Colossus-Remake besteht zu großen Teilen aus altem Originalcode

Das Remake von Shadow of the Colossus wird im Februar auf der Playstation 4 bereitstehen und damit einer neuen Generation von Spielern diesen unvergleichbaren Klassiker mitsamt all der grafischen Überarbeitungen zugänglich machen. Die Adaption wurde bei Bluepoint Games in Auftrag gegeben, ein Experte im Umgang mit sorgfältigen Programmierarbeiten. Im Gespräch mit Game Informer hat das Team die Gelegenheit bekommen, um konkret über die Arbeitsabläufe des 4K-Remakes zu sprechen. Dabei wurde unter anderem preisgegeben, dass der Titel offenbar zum Großteil aus dem originalen PS2-Spiel basiert, das uns seit 2005 so begeistert.

Der Producer Randall Lowe begründet diese Aussage genauer: "[Team Icos] Design-Sensibilitäten sind unglaublich. Die Nutzung von farbigen Arealen, der Einsatz von Nebel, die Art und Weise wie Emotion [durch die Umgebung] übertragen wurde, statt durch Dialoge - sie haben all das gemeistert. Das beizubehalten ist echt hart. Es setzt hohe, qualitätsbewusste Arbeit voraus, [...] denn während man die Optik des Spiels auf das Niveau hievt, das die Leute an moderne Spiele haben, [muss man darauf achten], es dabei nicht zu zerbrechen. Damit haben wir intern glaube ich am meisten Zeit verbracht."

Im gleichen Interview bemerkte der Technikdirektor Peter Dalton, dass die PS4-Version von Shadow of the Colossus zu großen Teilen auf dem Originalcode des Spiels basiert: "Welche Systeme wir aus dem originalen Spiel behalten und welche Systeme wir ersetzen, ist ein Balanceakt. Wenn es [etwa] um das Rendering-Systemen geht sind das alles von Bluepoint angepasste Technologiestücke. [Doch] die Animationen [basieren] unter der Oberfläche auf einem komplett neuen Animationssystem. Das Spiellevel ist noch immer der originale Code, der da läuft."

Shadow of the Colossus wird am 7. November auf der Playstation 4 erscheinen. Freut ihr euch auf die Frischzellenkur oder wollt ihr lieber neue Spiele spielen?

Quelle: Twinfinite.