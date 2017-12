Lawbreakers: Winterevent angekündigt

Obwohl in Lawbreakers nicht mehr sehr viel Leben zu stecken scheint, hat Boss Key Productions die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Das Team arbeitet seit der Spielerflucht, die schon wenige Wochen nach der initialen Veröffentlichung des Arena-Shooters einsetzte, daran, den Titel weiter mit Inhalten zu versehen. Wie versprochen wird das Studio deshalb eine spezielle Weihnachtsüberraschung für die treuesten Fans auf den Weg bringen. "Sleigh the Holiday" heißt das neue In-Game-Event und schon morgen startet die Aktion auf allen Plattformen. Bis zum 4. Januar erhalten Spieler doppelte Erfahrungspunkte für den Abschluss eines Matches und dürfen zudem die erste Saison des kompetitiven Spielmodus ausprobieren. Neue Inhalte gibt es an sich zwar nicht. Falls ihr Lawbreakers aber trotzdem kaufen wollt, bekommt ihr über Weihnachten und Neujahr die Chance dazu, denn ab morgen wird der Titel überall zum halben Preis angeboten. In unserer Kritik bekommt ihr eine Vorstellung davon, wie es mit dem Titel zum Launch aussah - auch wenn das mittlerweile sicher anders sein wird. Ist diese Aktion Grund genug, um euch für das Spiel zu interessieren oder werdet ihr den Titel jetzt sogar kaufen?