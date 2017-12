Playerunknown's Battlegrounds: Erster Patch landet auf Xbox One

Bluehole Studio hat die letzte Woche noch ordentlich geschuftet und getan, was sie versprachen: Gestern veröffentlichte das Studio den "ersten von vielen Xbox-One-Patches" ihres Battle-Royale-Shooters, um zumindest einige der vielen Spielfehler zu Weihnachten auszumerzen. Auf dem offiziellen Forum listet der Entwickler viele kleinere Verbesserungen auf, darunter Details zur Kollisionsabfrage, Ursachen möglicher Performance-Einbußen, kleinere Verbesserungen in der Spielgrafik und das Beheben einer Vielzahl an Bugs. Zudem forderte Bluehole alle Spieler der Xbox-One-Preview-Version auf Feedback, Fragen und Vorschläge an die Entwickler zu senden, um aktiv dabei mitzuhelfen das Spielerlebnis von Playerunknown's Battlegrounds auf der One langfristig zu verbessern. Den Kontakt zu den Entwicklern findet ihr an dieser Stelle.