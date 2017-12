The Escapists 2 bricht aus Nintendo Switch aus

Team17 und Entwickler Mouldy Toof Studios kündigten heute eine Nintendo Switch-Version der Gefängnis-Simulation The Escapists 2 an. Am 11. Januar wird der Titel auf dem Hybriden bereitstehen und mit geteiltem Joy-Cons auch von unterwegs aus im Koop spielbar sein. Ob ihr dabei zusammenarbeitet oder dem anderen Spieler die Tour vermiest, das ist allein euch überlassen. Wer so lange nicht mehr auf das Spiel warten mag, der sollte direkt auf die Versionen von Xbox One, Playstation 4 und PC zugreifen. Im Nintendo-eShop kostet der Titel 19,99 Euro und ist ab dem 4. Januar vorbestellbar. Habt ihr auf die hybride Variante gewartet?